Duizenden Utrechters tekenen petitie tegen komst tippelzone

De huidige tippelzone aan de Europalaan moet volgend jaar wijken voor woningbouw. De gemeente heeft twee nieuwe locaties voorgesteld: de Elektronenweg bij Lage Weide en de Boteyken bij Strijkviertel.

Eind 2017 moet er een locatie gekozen zijn en in begin 2020 wil de gemeente de nieuwe plek in gebruik nemen. In de tussentijd wil de gemeente in gesprek gaan met omwonenden, belanghebbenden en sekswerkers.

"Wij zijn tegen. Een doorweg naar woonwijken en grenzend aan een park waar onze kinderen spelen", staat in de petitie.

Verdeeldheid

Er is ook onder politieke partijen verdeeldheid over de tippelzone. VVD-raadslid Dimitri Gilissen laat op Twitter weten dat er wat de VVD betreft geen nieuwe zone komt. Ook het CDA in Utrecht ziet de tippelzone liever verdwijnen.

Raadslid Marloes Metaal: "De tippelzone moet wijken voor een woonwijk. Wat het CDA betreft een goede timing om de zone op te doeken. Besteed het geld aan goede zorg voor verslaafde sekswerkers."

Er is in de gemeenteraad wel een meerheid voor de tippelzone. Voorstanders menen dat het zorgt voor een veiligere werkplek voor straatprostituees. In de huidige zone werken ruim zestig sekswerkers.