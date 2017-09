Centrum voor dementie maakt boodschappenroute voor patiënten

De boodschappenroute zal lopen van het Odensehuis Andante, dagbesteding voor mensen met dementie, naar het winkelgebied op de Burgemeester Reigerstraat. Grafische symbolen, zoals een winkelkarretje, worden op de straattegels aangebracht.

"Op deze manier hebben mensen met dementie een leidraad om naar de winkels te komen", vertelt Loekie Beemer, woordvoerder van Odensehuis Andante. "Het biedt ze structuur en ze hebben meer contact met de buitenwereld."

Odensehuis Andante is nu bezig met het ontwikkelen van workshops voor ondernemers in de buurt. Volgens Beemers leren betrokkenen dan om te gaan met mensen met dementie in hun winkel. Bijvoorbeeld met dementerenden die hun pincode vergeten zijn.

Impact dementie

De impact van de Boodschappenroute is eerder in Amsterdam onderzocht. Hieruit bleek dat het de buurtbewoners en de ondernemers in de buurt bewuster maakt van de aanwezigheid van dementie en hoe hier mee om te gaan. "Het is vooral belangrijk te zien dat de route liet zien hoeveel mensen met dementie er eigenlijk zijn."