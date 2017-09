College Utrecht kiest Elektrokweg of Boteyken als nieuwe locatie tippelzone

Utrecht Centrum voor dementie maakt boodschappenroute voor patiënten Mensen met dementie in Oudwijk krijgen vanaf 12 september geheugensteuntjes dankzij een 'boodschappenroute'. Dit is één van de middelen die het Odensehuis Andante in de aankomende periode inzet om een dementievriendelijke buurt in Utrecht te realiseren.