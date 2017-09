Utrechtse Boekenbar komt op Westerkade

Via een crowdfundingsactie heeft oprichter Tim van den Hoed genoeg geld bij elkaar om de bar te realiseren. Nu is dus ook de locatie een feit. "Afgelopen vrijdag kreeg ik de sleutel en sindsdien zijn we al flink aan het klussen. Het gaat heel voorspoedig."

Van den Hoed hoopt in oktober open te gaan. "Een precieze datum kan ik nog niet zeggen, want je weet nooit wat je nog aan tegenslagen tegen kan komen."

De Boekenbar komt in het pand waar eerst Damn Good Soap zat. "Ik zag dat zij gingen verhuizen en vroeg wat er met het pand ging gebeuren. Het kwam dus zo maar voorbij. Ik ben heel blij met de locatie. De Westerkade is zeker een ‘hot spot’ en is dichtbij station Vaartsche Rijn waar volgend jaar de tram langskomt."