Grote bussenstalling verhuist van Europalaan naar Westraven

Ron van Dopperen, woordvoerder van de provincie, laat weten dat het niet vaak voorkomt dat de provincie een investering doet van deze proportie bij het aankopen van grond voor een busremise.

"We hebben hiervoor gekozen omdat we het belangrijk vinden dat er een gunstige plek komt voor de stalling. Het contract met de gemeente over de stalling op de Europalaan loopt in 2019 af. Dus we moesten een nieuwe plek vinden."

Op de Europalaan komen woningen. Dat plan is deel van het van plan om de Merwedekanaalzone te verbeteren.

Vaste locatie

Van Dopperen is zeer tevreden met de nieuwe locatie. "Het is een gunstige plek, naast de P+R. Ondanks dat het iets langer rijden is, kan je wel nog steeds de stad makkelijk in en uit."

De provincie heeft met vervoerder U-OV tot 2023 een contract. "We wilden in eigen beheer dit project maken, omdat we blij zijn met deze locatie. Doordat we de grond gekocht hebben, kan ook de nieuwe vervoerder gebruik maken van de stalling. Daar zullen we dan ook op aansturen wanneer we in zee gaan met een nieuwe vervoeder. Op deze manier kunnen we ook de kosten die we investeren goed uitsmeren over een langere periode dan tot 2023."