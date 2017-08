Gadiza Bouazani stelt zich kandidaat als lijsttrekker voor PvdA

Het raadslid geeft aan dat ze dat in eerste instantie niet van plan was, maar zich, na aanmoedigingen van partijgenoten, afgelopen week toch meldde.

"In maart zit ik twaalf jaar in de gemeenteraad, en hoewel ik het nog hartstikke leuk vind, is er binnen de PvdA-fractie de regel dat je maximaal drie termijnen aaneengesloten in de raad mag zitten", vertelt de Utrechtse politica.

Alleen bij hoge uitzondering mag een raadslid aan een vierde termijn beginnen. Bouazani ging er dan ook vanuit dat ze na de verkiezingen de politiek zou verlaten.

Kleine fractie

Voor lijsttrekkers geldt die regel niet, omdat die in een andere rol in de raad zitten dan raadsleden. Aangemoedigd door leden van de PvdA besloot de 36-jarige Utrechtse zich vorige week alsnog kandidaat te stellen voor het lijsttrekkersschap.

"We zijn maar met een kleine fractie. Bouchra Dibi (eveneens raadslid) zit in haar derde termijn en Marleen Haage is recent vertrokken, dus er verdwijnt veel ervaring. Het is belangrijk dat de kennis die de afgelopen jaren is opgedaan goed wordt overgedragen", beargumenteert Bouazani haar kandidaatstelling.

Energie

"En ik zit nog vol energie voor mijn stad. We moeten er als PvdA voor zorgen dat we na maart het verschil kunnen maken voor Utrecht. Vanuit de oppositie, zoals de afgelopen jaren, is dat toch anders."

Tot nu toe is Bouazani de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap binnen de partij. Gegadigden hebben tot 31 augustus de tijd om zich op te geven. Nadat een commissie de aanmeldingen heeft bekeken, kunnen de PvdA-leden stemmen over wie de partij mag gaan leiden.