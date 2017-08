'Quote 500-leden stappen in woonproject Merwedekanaalzone in Utrecht'

Dit meldt Quote. Voor welk bedrag het stuk grond is gekocht en welk soort woningen er zal komen is nog onduidelijk. Het bestemmingsplan voor het gebied en de plantontwikkeling moet nog plaatsvinden.

Het gebied wat de compagnons kopen ligt om en nabij de Praxis aan de Europalaan.

Boekhoorn en zakenvriend Eric Companjen verdienden veel geld in 1999 met de verkoop van de Bakker Bart. De drie andere investeerders willen anoniem blijven. Boekhoorn vertelt tegen Quote: "Het is een hele mooie deal waar ik behoorlijk groot in zit. Naast mij en Eric is er nog een Quote 500-jongen bij betrokken, dat is alles wat ik er nog over kan zeggen."