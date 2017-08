Pop-up museum op perron Utrecht Centraal van voetbalvlogger Soufiane Touzani

Het mini-museum, waarvoor Touzani samenwerkte met stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, opent donderdag op perron 11/12.

Gedurende de zomer zijn er op vier stations in Nederland voor een maand de mini-collecties te zien, met vier verschillende BN’ers als curatoren. Touzani is onder andere bekend van zijn vlogs op YouTube en het RTL7-programma Tiki Taka Touzani.

"We kozen vier mondiale thema’s uit voor de musea en daar zochten we geschikte personen bij", vertelt Karin Flierman, woordvoerder van de stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. "In Utrecht was het thema ‘sport en spel’, daar vonden we Soufiane goed bij passen. Hij reist de wereld over met zijn voetbalkunst."

Depot

Soufiane kreeg één dag in het depot om te kijken welke objecten hij in zijn museum zou willen hebben. "Ons depot bevat 350.000 objecten, dus we hadden al een voorselectie voor hem gemaakt. Daaruit heeft hij een aantal stukken geselecteerd die vanaf morgen te zien zijn op Utrecht Centraal", aldus Flierman.

Het Museum van Soufiane is van 24 augustus tot en met 24 september te bezoeken op perron 11/12.