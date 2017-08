Eigenaar Café Zanzibar stopt na klap tijdens Koningsnacht

Eigenaar Henk Cirkels heeft besloten dit weekend voor het laatst de deuren te openen.

Het gebouw doet al sinds 1904 dienst als buurtcafé. "In 1948 namen mijn schoonouders het over en sinds 1985 doen mijn vrouw en ik het zelf. Ik sta in totaal al 46 jaar achter de bar."

Cirkels vindt zijn leeftijd een goede reden om met het café te stoppen. "Ik ben al 17, maar dan omgedraaid". Sinds Koningsnacht is het duidelijk voor hem dat het genoeg is geweest. "Ik werd geslagen door een vreemde, omdat diegene niet naar binnen mocht. Het was met Koningsnacht heel druk en veel mensen wilden alleen maar van de wc gebruik maken. Daar komt nog de combinatie van drank en drugs bij die mensen tot zich namen. Toen ik iemand dus de deur weigerde, kreeg ik een klap. Ik heb er nog steeds last van."

Genieten

"Er komt een feestje vanwege de sluiting, maar we zijn al wel bezig met het verhuizen van de spullen."

Wat er met het café gebeurt nadat Cirkels vertrekt is niet duidelijk. "We hebben wel gezocht naar iemand die het wil overnemen, maar dat is niet gelukt. Ook mijn beide dochters nemen het niet over. Het is nu aan de huisbaas wat het gaat worden. Volgens mij blijft het wel horeca, maar ik weet niet wat."

Cirkels heeft nog geen plannen voor de tijd na komend weekend. "Ik denk dat ik eerst een paar maanden lekker ga genieten van mijn vrije tijd en daarna zien we wel weer."