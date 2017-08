Dit was het nieuws van afgelopen week in Utrecht

Beste universiteit

De Universiteit Utrecht is voor de vijftiende keer op rij uitgeroepen tot beste universiteit van Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijkse Academic Ranking of World Universities van de Universiteit van Shanghai, die dinsdag is gepubliceerd.

De UU is ook een aantal plaatsen gestegen op de wereldranglijst. De universiteit behaalde vorig jaar een gedeelde 65e plek, maar vindt zichzelf dit jaar op een 47e plek terug.

Vaartsestraat

Vanaf 21 augustus start de herinrichting van de Vaartsestraat voor de toekomstige Uithoflijn. Tot 29 september is de Vaarstestraat tussen de Bleekstraat en de Westerkade daarom afgesloten.

Autoverkeer kan gedurende de periode van 21 augustus tot 29 september niet via de Vaartsestraat rijden. Het verkeer dat via de Catharijnesingel of de Vondellaan de Westerkade oprijdt, zal via de Kroonsteeg geleid worden.

Hennepsmokkel

Afgelopen dinsdag is een Utrechter aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de smokkel van 2500 kilo hennep. De man werd samen met zes andere mannen aangehouden door het zogenaamde HARC-team.

De hennep werd gevonden in een container die op 18 juli in de haven van Rotterdam was aangekomen, afkomstig uit Nigeria. De hennep zat verstopt in zakken tussen houtskool en werd ontdekt door de douane met behulp van de containerscan en een speurhond. De 2500 kilo hennep, met een waarde van zo’n 2,5 miljoen euro, is direct na het vinden vernietigd.

Ontucht

De verdachte die zondagavond is opgepakt op verdenking van ontucht met twee meisjes bij buitenschoolse opvang Partou in de Bilt, is een 27-jarige man uit Utrecht. Het zou gaan om Bart C., werkzaam als pedagogisch medewerker bij het kinderopvangcentrum en freelance personal trainer bij Fit20.

Het Openbaar Ministerie meldt dat de 27-jarige Utrechter sinds zondagavond vastzit. Hij heeft zijn daad bekend tegenover het OM. De zusjes zouden samen seksuele handelingen hebben moeten verrichten bij de man. Dit zou hebben plaatsgevonden bij een vestiging van Partou op Sportpark Weltevreden.

Minste winkelleegstand

Gemeente Utrecht is na de gemeente Delft de stad met de minste winkelleegstand in Nederland. Er staat 4,1 procent leeg ten opzichte van het totaal aan winkelvloeroppervlakte. Dit blijkt uit onderzoek van Detailhandel Nederland. In 2016 stond nog 7,5 procent leeg in de gemeente. In de centrale winkelgebieden in Utrecht is er maar 3 procent leegstand.

De provincie Utrecht komt als beste provincie uit de bus voor leegstand. In een jaar tijd daalde leegstand van 7,1 naar 5,8 procent.