Gestrande Utrechters terug na treinrit met ruim 40 uur vertraging

De trein strandde vrijdagavond rond elf uur ‘s avonds door een blikseminslag in het Oostenrijkse dorpje Andorf.

Omdat de trein ingesloten raakte door andere gestrande treinen, konden de honderden festivalgangers geen kant meer op. Ze maakten er op het perron van het kleine Oostenrijkse dorpje maar het beste van. Rond 17.00 uur kwam de trein weer in beweging.

Zondagochtend, ruim achttien uur vertraagd, kwam de trein eindelijk aan in Utrecht. "Iedereen was gisteravond lichtelijk aangeschoten, dus de meesten hebben uiteindelijk nog best veel geslapen", zegt passagier Roos Grinwis tegen DUIC.

De trein had als eindbestemming Amersfoort, maar maakte bij uitzondering een extra stop in Utrecht. Roos: "Het was wel een aangename verrassing dat ze ons wakker maakten en zeiden: Hé jongens, we stoppen in Utrecht!"