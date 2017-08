Delegatie op pad om Vuelta naar Utrecht te halen

Onder andere medewerkers van de gemeente Utrecht, de provincie en het Business Peloton Utrecht (BPU) stapten vrijdag in Eindhoven op het vliegtuig.

De lobbyisten hopen dat wielerwedstrijd in 2020 in Utrecht zal starten. Dat moet een groot driedaags wielerfestijn worden, bestaande uit drie verschillende etappes, vertelt Cor Jansen van het BPU Algemeen Dagblad.

De drie etappes die op de tekentafel liggen zijn een ploegentijdrit door de stad, gevolgd door een etappe door Utrecht en omgeving en een afsluitende etappe Utrecht-Breda.

Politiek

Of de Vuelta in 2020 in Utrecht start is nog allerminst zeker: eerst moet de politiek nog akkoord gaan met het wielerplan. De gemeentes van Utrecht en Breda hebben nog geen officieel groen licht gegeven voor de start van het Spaanse wielerfeest, omdat de organisatie van het evenement ook veel geld kost.

De gemeente Utrecht had tot ver na de Tourstart in 2015 te maken met onverwachte extra kosten. De Tour de France kostte in totaal ruim een half miljoen meer dan in eerste instantie was berekend. Het Business Peloton Utrecht verwacht dat de kosten rond de 13 miljoen euro zullen liggen.