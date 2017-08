Pilot flexibel cameratoezicht verplaatst naar Kanaleneiland

De camera’s hingen eerder op de Theemsdreef, winkelcentrum Rokade en Lombok-Oost. In Kanaleneiland is het toezicht tot uiterlijk 21 november operationeel en wordt daarna voor een laatste keer verplaatst. De pilotperiode is dan ten einde en de inzet wordt vervolgens geëvalueerd.

De aanvraag is gebaseerd op de situatie in het gebied het afgelopen half jaar en de laatste maanden in het bijzonder. Het doel van de inzet van flexibel cameratoezicht op de Aziëlaan is het tegengaan van autokraken.

"De straat is een bekende hotspot. Sinds het begin van dit jaar is het aantal autokraken flink toegenomen en is op de Aziëlaan en omgeving het hoogste van Utrecht", schrijft burgemeester Jan van Zanen.

Autokraken

Het cameratoezicht moet autokraken in de wijk voorkomen. De politie zal ook extra in het gebied aanwezig zijn en een lokauto inzetten. In het gebied is ook vaak ruzie en worden veel fietsen gestolen.

"De jongeren staan naast of zitten op auto’s van bewoners, zorgen voor geluidsoverlast en laten veel troep achter. Zij gedragen zich asociaal in het verkeer", aldus Van Zanen. "Hoewel de inzet hier niet primair op is gericht, kan het flexibele cameratoezicht eveneens een bijdrage leveren aan het terugdringen van deze criminaliteit en overlast."