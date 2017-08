Gemeente Utrecht op plek twee minste winkelleegstand

Dit blijkt uit onderzoek van Detailhandel Nederland. In 2016 stond nog 7,5 procent leeg in de gemeente. In de centrale winkelgebieden in Utrecht is er maar 3 procent leegstand.

De gemeente Delft heeft met 0,3 procent met minder leegstand te maken. Gemiddeld staat in Nederland ruim 7,4 procent van de winkelvloeroppervlakte leeg in 2017.

De provincie Utrecht komt als beste provincie uit de bus voor leegstand. In een jaar tijd daalde leegstand van 7,1 naar 5,8 procent.

Parkeren

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat Utrecht de op een na hoogste parkeertarieven heeft in Nederland. Het maximumtarief voor het eerste uur parkeren in zone A1 (de binnenstad) is 4,63 euro. Alleen in Amsterdam (5,00 euro) is het duurder om te parkeren in het centrum op straat.

Ook parkeergarages in Utrecht zijn relatief duur. De duurste garage is de P6 van Hoog Catharijne met een uurtarief van 4,29 euro.