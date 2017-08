Vaartsestraat ruim een maand dicht voor herinrichting Uithoflijn

Autoverkeer kan gedurende de periode van 21 augustus tot 29 september niet via de Vaartsestraat rijden. Het verkeer dat via de Catharijnesingel of de Vondellaan de Westerkade oprijdt, zal via de Kroonsteeg geleid worden.

Het fiets- en loopverkeer zal met borden worden omgeleid. Woningen in de Vaarstestraat blijven bereikbaar via loopschotten.

Ter hoogte van de Jeremiestraat wordt er aan de zijde van het spoor nog een extra verharding gemaakt voor toekomstige laad- en losplekken voor de commerciële ruimten onder station Vaartsche Rijn.

Aanvoerroute

Het gedeelte van de Vaartsestraat tussen de Bleekstraat en het oude Burgerzaken zal nog niet heringericht worden. Dit zal later gebeuren omdat de aanvoerroute voor de bouw van de Uithoflijn in het stationsgebied langer nodig is.

Het kruispunt met de Bleekstraat wordt pas heringericht als de trambaan in gebruik is genomen en daardoor de bussen van lijn 12 zijn vervallen.