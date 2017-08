Jony Ferket nieuwe fractievoorzitter D66 Utrecht

Veschuure wil zich de de komende vier jaar focussen op de campagne en de politieke koers van de partij. "Ik wil met D66 weer de grootste partij van Utrecht worden om de groei van de stad in goede banen te leiden."

Voor het zomerreces heeft Klaas Verschuure de D66-fractie ingelicht over zijn keuze om zich helemaal op het lijsttrekkerschap en de bijbehorende campagne te richten. Na de verkiezingen is het Verschuures ambitie om wethouder te worden. Jony Ferket is door de fractie unaniem gekozen als opvolger.

Ferket kijkt ernaar uit om Verschuure op te volgen. "Ik ben ontzettend vereerd dat de fractie mij gekozen heeft. Wij zijn de grootste fractie van de stad en voor veel dingen verantwoordelijk."

Trots

De nieuwe fractievoorzitter is trots op haar partij. "We willen ons volledig voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen. Klaas Verschuure richt zich op de campagne en ik neem het reilen en zeilen van de fractie op me. We gaan ervoor om weer de grootste te worden."