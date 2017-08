Stadsbaantunnel bij Leidsche Rijn blijft afgesloten tot vrijdag

De tunnel is uit voorzorg gesloten in het kader van de veiligheid. Het is onduidelijk wanneer het stuk beton van de zuidelijke constructie voor de tunnel is losgekomen.

Eind juli werd het stuk beton door een onderhoudsaannemer gesignaleerd, maar dat is bij de gemeente en niet bij de tunnelbeheerder gemeld. Het signaal heeft de tunnelbeheerder daardoor niet direct bereikt.

Nadat donderdag de tunnelbeheerder op de hoogte is gesteld van het stuk beton en ter plaatse heeft gekeken, is de tunnel direct gesloten en aan een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren naar de precieze oorzaak van het loslaten van het stuk beton. Hieruit is gebleken dat er op nog twee plekken stukken beton niet goed meer vast zaten.

Deze plekken zijn inmiddels verwijderd. Omdat er over de oorzaak nog steeds onduidelijkheid is, is besloten om de tunnel tot vrijdag af te sluiten om nader onderzoek te doen.

Door de vakantieperiode zijn er nog geen grote verkeerskundige problemen. Totdat de tunnel weer geopend kan worden, wordt het verkeer omgeleid.