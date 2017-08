Dit was het nieuws van afgelopen week in Utrecht

Fietsenstalling

Vlakbij station Utrecht Centraal is maandagochtend de grootste fietsenstalling van Nederland geopend. De stalling biedt plaats aan zesduizend fietsen, wat later dit jaar uitgebreid moet worden naar 7500.

De bouw van de stalling is begonnen in 2014. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Utrecht, de NS en Prorail.

Huldiging oranjevrouwen

De oranjevrouwen die zondag 6 augustus in Enschede Europees kampioen voetbal werd, zijn maandagavond na een rondvaart in Utrecht gehuldigd in Park Lepelenburg. De eretocht vond plaats over de Stadsbuitengracht.

In Park Lepelenburg bezochten naar schatting 12.000 mensen de huldiging van het damesteam. Veel Utrechters klaagden in aanloop naar de festiviteiten dat het park te klein zou zijn.

Dunkin’ Donuts

De Amerikaanse keten Dunkin’ Donuts gaat twee vestigingen openen in Utrecht. In oktober of november van dit jaar zal de eerste vestiging haar deuren openen aan het Vredenburgplein. Retailmakelaar KroessePaternotte laat weten in gesprek te zijn of het mogelijk is een tweede vestiging te realiseren op het Centraal Station of in Hoof Catharijne.

De Amerikaanse keten had eind jaren 90 vijf vestigingen en een fabriek in Nederland, maar sloot deze wegens een gebrek aan investeerders. Afgelopen maart werd in Amsterdam de eerste nieuwe vestiging in Nederland geopend.

Biologische hartklep

Een patiënt in het Universitair Medisch Centrum is voorzien van een biologische hartklep die door een speciale coating langer meegaat dan traditionele hartkleppen.

"Het is een doorbraak voor de chirurgische behandeling van hartklepafwijkingen", zegt hartchirurg Willem Suyker die de operatie uitvoerde.

Renovatie Domkerk

De eerste steigers voor de renovatie van de Domkerk zijn donderdag geplaatst. De hele restauratie kost 1,6 miljoen euro, waarvan een deel met een crowdfundingsactie is opgehaald.

Eind augustus begint de restauratie, hoe lang de steigers blijven staan is niet bekend.

Stadsbaantunnel

Vanwege het loslaten van beton aan de zuidkant, is de Stadsbaantunnel donderdag gesloten en blijft mogelijk nog dagen dicht.

Totdat de tunnel weer opengaat wordt verkeer richting Leidsche Rijn omgeleid via de afrit Utrecht Centrum.