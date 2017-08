Eerste steigers geplaatst voor jarenlange renovatie Domkerk

Hoe lang de steigers blijven staan is nog niet zeker. Woordvoerder Marco van der Werf stelt dat nog niet precies duidelijk is welke onderdelen moeten worden vervangen.

Er is momenteel één steiger in de straat Achter de Dom te zien. Vanuit daar worden bovenin rondom meerdere steigers gebouwd. Die zullen dus niet allemaal tot de grond reiken. "Eind augustus moet de steigerbouw in ieder geval gereed zijn. Dan begint de restauratie."

Er is 1,6 miljoen euro uitgetrokken voor de restauratie. Daarvan werd een deel met een crowdfundingsactie opgehaald.

Lantaarns

De restauratie richt zich vooral op de lantaarns, de verschillende ornamenten en luchtbogen. "Je weet niet precies wat je tegenkomt. Per gedeelte kijken we wat er vervangen moet worden en pas daarna kunnen we ook natuursteen vervaardigen. Er zullen zeker steigers staan tot het einde van dit jaar, maar hoe lang precies kan ik niet zeggen", aldus Van der Werf.

Van der Werf denkt in ieder geval niet dat de steigers vijf jaar lang onafgebroken te zien zullen zijn rond de kerk. Dat is wel de tijd die er is genomen om de restauratie af te ronden. Ook binnen gaat er aan de kerk gewerkt worden.