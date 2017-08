Dunkin' Donuts komt naar Utrecht met twee vestigingen

Deze vestiging van de donutketen zal in het oude pand van Bakerstreet komen, aan Vredenburg 1.

Steve Schumann van KroesePaternotte laat weten dat ze in ieder geval nog een tweede vestiging van Dunkin' Donuts willen gaan openen, maar daarvan is de locatie nog niet exact bekend. "We zijn in gesprek om te kijken of we op het Centraal Station of in Hoog Catharijne een tweede vestiging kunnen realiseren. Dan hebben we één vestiging binnen en één buiten, dat vult elkaar mooi aan."

De Amerikaanse keten had van 1997 tot 2000 vijf vestigingen en een fabriek in Nederland, maar moest deze sluiten wegens het ontbreken van investeerders. In 2014 maakte het bedrijf echter bekend de komende jaren weer nieuwe winkels te willen gaan realiseren in Nederland.

Afgelopen maart werd de eerste vestiging in Nederland weer geopend aan de Nieuwendijk in Amsterdam.