Huldiging Nederlandse voetbalvrouwen maandag in Utrecht

Utrecht Verdachten plofkraak Duitse bank aangehouden in Huizen De politie heeft in de nacht van zondag op maandag na een achtervolging in Huizen twee verdachten van een plofkraak aangehouden. Het gaat om een 27-jarige Utrechter en een 25-jarige man uit Zaandam. De plofkraak was dezelfde nacht gepleegd bij een bank in het Duitse Emsdetten, ongeveer 50 kilometer van Enschede.