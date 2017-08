Dit was het nieuws van afgelopen week in Utrecht

Huurprijzen

De huurprijzen in de vrije sector in Utrecht zijn in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen met 7,1 procent. Wie wil huren in Utrecht, betaalt hier gemiddeld 16,44 euro per vierkante meter voor.

Dit maakt Utrecht de op drie na duurste huurstad van Nederland. "De prijzen in Utrecht stegen de afgelopen jaren explosief. Als er geen maatregelen worden genomen, wordt ook Utrecht in de toekomst onbetaalbaar", waarschuwt Pararius-directeur Jasper de Groot.

Mensenhandel

Een 28-jarige man uit Utrecht is veroordeeld tot een celstraf van 36 maanden voor een poging tot mensenhandel. De Utrechter, die op dat moment nog in zijn proeftijd zat, maakte stiekem foto's en filmpjes van zijn slachtoffers. Hij dreigde deze te publiceren als ze niet voor hem in de prostitutie zouden werken.

Faillisement

Thuiszorgorganisatie Leven & Zorg is failliet verklaard. Het bedrijf heeft veertig cliënten in Utrecht. Vakblad Zorgvisie.nl meldt woensdag dat cliënten in Utrecht al enkele dagen geen zorg meer hebben gekregen.

De curator moet nu besluiten wie de zorg voor deze cliënten moet overnemen. Een woordvoerder van Leven & Zorg heeft aan het vakblad laten weten dat uit alle macht wordt geprobeerd om de cliënten onder te brengen bij andere zorgaanbieders.

Huldiging Oranjevrouwen

De Oranjevrouwen zullen bij een zege zondag in de finale van het EK voetbal een dag later worden gehuldigd in Utrecht.

Als het Nederlands elftal in de eindstrijd Denemarken weet te verslaan, dan zal de ploeg maandagavond tussen 18.00 uur en 20.30 uur worden gehuldigd op het Lepelenburg.

Massale vechtpartij

De politie heeft maandag drie personen aangehouden na een grote vechtpartij op de Vreelanthof, in de Schaakbuurt. Meerdere mensen gingen elkaar te lijf, waarbij ook voorwerpen als wapen zijn gebruikt.

Een vrouw is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De oorzaak van de ruzie zou in de relationele sfeer liggen.