Woonproject Place2BU neemt veiligheidsmaatregelen na incidenten

Dat bevestigt een woordvoerder van woningcorporatie Portaal. In het project worden sociale contacten gestimuleerd door met uiteenlopende jongeren een woongroep te vormen.

Place2BU combineert de vraag naar studio’s voor jongeren van 23 tot en met 27 jaar en statushouders of mensen uit de maatschappelijke opvang. Er zijn in de eerste weken echter enkele incidenten geweest. Welke incidenten dat zijn wil een woordvoerder van Portaal niet zeggen, maar in het AD wordt gesproken over drugsoverlast en vechtpartijen.

De woordvoerder van Portaal bevestigt dat er incidenten zijn geweest: "Wat heel belangrijk is dat het project een goede start heeft. Na een aantal kleine incidenten hebben we preventieve maatregelen genomen." Zo is er cameratoezicht ingesteld en is er in de avonden en weekenden een beveiliger aanwezig.

'Hoort erbij'

"Bij zo’n groot project van 490 woningen horen incidenten erbij. Zo realistisch moeten we zijn, maar we proberen voor alle bewoners een rustige situatie te creëren", vervolgt de woordvoerder. Hij benadrukt wel dat bewoners elkaar in eerste instantie moeten aanspreken op gedrag.

Op het terrein zijn ook de zeven wooneenheden voor mensen die elders te veel overlast geven, de zogenoemde 'skaeve huse'. Voor zover bekend zijn daar geen problemen mee geweest.