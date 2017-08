Domkerk boekt in juli recordaantal bezoekers

Dat is ruim 32 procent meer dan vorig jaar in deze maand.

Woordvoerder van de Domkerk, Marco van der Werf, vertelt dat de bezoekersaantallen van de Domkerk al jaren stijgen. "Ik las laatst een boek waarin we in de jaren negentig spraken over 200.000 bezoekers per jaar. Dit jaar stevenen we af op de 400.000. Dat komt voor een deel door onszelf met onze enthousiaste gidsen en voor een deel door de toerismestijging in Utrecht in het algemeen."

Van der Werf zegt dat vermeldingen in top-tien lijstjes en de Lonely Planet zeker meehelpen met de stijging. "Daarnaast weten veel Utrechters zelf de kerk ook steeds vaker te vinden. Geloven mag weer in deze tijd van aanslagen. Mensen hebben vaker de behoefte om even de kerk binnen te stappen en een kaarsje aan te steken."

De Domkerk ziet toeristen uit alle landen, maar vooral uit de Zuid-Europese. Ook wil Van der Werf folders in het Japans en Chinees laten maken. "Want ook die toeristen zien we steeds meer."