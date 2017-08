Huurprijzen vrije sector Utrecht opnieuw gestegen

In de provincie is een stijging van 7,1 procent meetbaar, blijkt uit de huurmonitor over het tweede kwartaal van verhuurbemiddelaar Pararius.

Hiermee komen de huurprijzen gemiddeld op 16,44 euro per vierkante meter. Dit maakt Utrecht de op drie na duurste huurstad van Nederland. "De prijzen in Utrecht stegen de afgelopen jaren explosief. Als er geen maatregelen worden genomen, wordt ook Utrecht in de toekomst onbetaalbaar", zegt Pararius-directeur Jasper de Groot.

Vooral in de wijk Noordoost tasten huurders diep in de buidel. Hier wordt gemiddeld 18,72 euro per vierkante meter betaald. In de binnenstad is het iets goedkoper wonen met een gemiddelde huurprijs van 18,70 euro per vierkante meter.

Grens

De gemeente Utrecht gaf in juni al te kennen dat het maatregelen neemt om de huurprijzen in de vrije sector te begrenzen. Zo mogen geen te kleine en te dure woningen meer worden gebouwd.

Ook mogen beleggers in de vrije sector pas huurprijzen vanaf 710 euro vragen als de appartementen minimaal 50 vierkante meter groot zijn.