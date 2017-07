Studenten bieden excuses aan voor plakken poster op verzetsmonument

De groep, die zichzelf Selficient noemt, kreeg kritiek op een van de posters nadat deze op het verzetsmonument op het Domplein werd gehangen.

Jesper Rijpma, werkzaam voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei, reageerde op Twitter dat hij het prima vindt als mensen aandacht vragen voor het milieu, "maar doe dat niet op het verzetsmonument. Getuigt niet van respect."

Woordvoerder Eva Pijnappel reageert dat dit niet netjes was. "Het was ons ontgaan waar het beeld precies voor is. Dat is een fout van ons en daar bieden we onze excuses voor aan."

Wedstrijd

De groep studenten doet mee aan een internationale wedstrijd op het gebied van duurzaamheid en vragen aandacht voor de klimaatverandering. Het team reist binnenkort naar het Noord-Amerikaanse Denver en staat in oktober 2017 in de finale van de prestigieuze Solar Decathlon, een duurzaamheids-olympiade georganiseerd door het Amerikaanse Ministerie van Energie.

De Utrechtse studenten ontwikkelden een energie-neutraal huis. "Met de posteractie wilden we meer mensen bereiken. We hebben een aantal keer de media benaderd, maar dat was tevergeefs. Op deze manier wilden we het toch onder de aandacht brengen", aldus Pijnappel.