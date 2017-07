Meisjes veroordeeld tot jeugddetentie voor mishandeling leeftijdsgenote

Utrecht Politie op zoek naar plofkrakers Duitsland na achtervolging in Utrecht De politie is nog druk bezig met het onderzoek naar mogelijke plofkrakers die dinsdagochtend met hun auto na een lange achtervolging zijn gecrasht in Utrecht. De auto kwam uit Duitsland waar net een plofkraak bij een bank was gepleegd in Wesel, net over de grens van Duitsland.