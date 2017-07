Wijn- en bierfestival DORST in Griftpark uitgesteld

Het foodtruckfestival kan op dit moment niet voldoen aan de verwachtingen. Het festival zou van 1 tot 3 september plaatsvinden.

Festival DORST werd vorig jaar voor het eerst geïntroduceerd als het zusje van TREK. Het wijn- en speciaalbierfestival had vorig jaar ruim 70 verschillende wijnen en meer dan 70 speciaalbieren van over de hele wereld.

Organisator Emile Faulborn legt uit waarom het dit jaar niet is gelukt: "We werken met heel veel partijen samen bij DORST. Veel verschillende brouwerijen en merken, maar niet alle partijen kunnen het productioneel voor elkaar krijgen om op het festival te staan."

Geen optie

Faulborn zegt dat het geen optie was om een kleinere editie van het festival te organiseren: "We willen het nog beter doen dan vorig jaar en dat lukt op dit moment niet. We gaan het dus op een later moment organiseren. Wanneer dat zal zijn weten we nog niet."

Ook de vakantieperiode hielp niet mee met de organisatie van het festival. "Eigenlijk wilden we al heel veel dingen definitief rond hebben in deze periode. Dat is niet gelukt."