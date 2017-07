Domtoren krijgt eigen mascotte genaamd Dommy

Het figuurtje Dommy is gemaakt door kostuummaker Meike Sier uit Amsterdam en bedoeld voor kinderen om mee op de foto te gaan of te knuffelen.

"We krijgen het pak maandag echt binnen, maar we weten nog niet wanneer we de mascotte voor het eerst naar buiten sturen. Dat zal in de komende weken zijn bij een evenement, of gewoon zomaar op een zaterdagmiddag", aldus Mascha Luiten, coördinator Domtoren van Utrecht Marketing. "We vinden het leuk om de Domtoren wat dichter bij de mensen te brengen."

Het idee voor de mascotte kwam tot stand door een lespakket Noem je mij Dom? " Daarin staat het figuurtje Dommy en we bedachten ons bij de Domtoren: "Dat is leuk om die in levende lijve te laten zien’. Wij hebben nog nooit een mascotte gehad."

Gids

De mascotte is handgemaakt, exclusief voor de Domtoren en ongeveer 180 centimeter hoog. Wie er in het pak gaat rondlopen is nog niet duidelijk.

Luiten: "Waarschijnlijk een van onze gidsen die het leuk vindt of een andere medewerker van de Domtoren." De mascotte zal vooral worden ingezet bij evenementen op het Domplein.