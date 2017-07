De beste uittips voor dit weekend in Utrecht

WASBE International Symphonic Wind Band Festival

Op vrijdag en zater kun je nog genieten van het World Association for Symphonic Bands and Ensembles (WASBE), die sinds dinsdag haar intrek heeft genomen in de stad. Deze conferentie vindt plaats in TivoliVredenburg en het Conservatorium Utrecht en ook in de straten en op de pleinen in de stad kun je concerten bijwonen van internationaal gerenommeerde artiesten.

De Parade

Theaterliefhebbers kunnen vanaf vrijdag hun hart ophalen, want het rondreizende theaterfestival De Parade strijkt weer neer in Moreelsepark. Elke dag zijn er tientallen voorstellingen te bezoeken. Rundfunk komt absurde grappen maken. Ellen ten Damme laat de mooiste Franse chansons uit de twintigste eeuw herleven. Ook is er weer het Parademuseum. Hierin worden de meditatieve video-installaties van kunstenares Elise van der Linden vertoond. ​

De Leuke Festival

House, glitterpop, hiphop, disco en dancehall: bij De Leuke Festival dans je zaterdag de hele dag en avond op de fijnste guilty pleasures. Na twee succesvolle edities bij Strand Oog in Al, verhuist het festival dit jaar naar de Voorveldse Polder. Op de line-up staan onder meer Singlefeestje, Joost van Bellen, Aiscream en Fluff Disco. Zij brengen het echte confettigevoel van de jaren negentig terug. Bij het Officiële Afzakkertje in TivoliVredenburg dans je tot in de vroege uurtjes door.

Any Way the Wind Blows

Onder de wieken van Molen De Ster vertonen Cineville en zwerfbioscoop Opgedoekt deze zaterdag de film Any Way the Wind Blows in de openlucht. Deze film is het regiedebuut van Tom Barman, frontman van rockgroep dEUS en is een ode aan Antwerpen. Je volgt de belevenissen van acht jonge Antwerpenaren die, slechts zijdelings verbonden, op hetzelfde feestje belanden.

HortusFestival

Voor het groenste kamermuziekfestival van het land openen zaterdag de botanische tuinen van Amsterdam, Leiden, Haren, Rotterdam en natuurlijk onze eigen Oude Hortus hun deuren. Het thema van dit jaar is ‘Kroonjuwelen’. Het HortusEnsemble speelt hoogtepunten uit de geschiedenis van het HortusFestival. Ook zijn er nieuwe voorstellingen, waaronder een kameropera van componist Robin de Raaff.