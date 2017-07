Utrecht Overzicht: Dit kun je in Utrecht doen rondom het EK vrouwenvoetbal Voor het EK vrouwenvoetbal kleurt Utrecht zondag oranje en rood-wit-blauw. Tot en met 25 juli zijn diverse wedstrijden te zien in Galgenwaard en is de Oranje-gekte te vinden in de binnenstad. Dit is alles wat je moet weten over de wedstrijden en activiteiten in Utrecht.