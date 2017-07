Brandweer rukt voor de tweede keer uit voor brand pand Maliesingel

Vrijdagochtend brak een grote uitslaande brand uit in het pand aan de Maliesingel. De brandweer was enkele uren druk bezig met het blussen van het pand.

Brandweermannen waren vrijdagochtend even binnen geweest, maar de trap was al volledig weggebrand waardoor het te gevaarlijk was om naar binnen te gaan. Omdat het pand ook leegstond besloot de brandweer om het vuur van buiten te blussen.

Na twee uur werd het sein brandmeester gegeven en korte tijd later vertrokken de brandweerlieden.

Smulbrandjes

Omwonenden zagen echter vrijdagmiddag weer rook uit het pand komen. De brandweer is weer uitgerukt om eventuele laatste smulbrandjes te blussen. Hoe de brand vrijdagochtend is ontstaan is nog niet bekend.