Alle nieuwbouwwoningen in Utrecht worden aardgasvrij

Dat staat in de Warmtevisie die het college ter vaststelling heeft voorgelegd aan de raad.

Hierin wordt ook geschreven dat de gemeente als doel heeft dat de gehele warmtevoorziening in de stad klimaatneutraal wordt. Ook wordt verteld hoe dit bereikt kan worden.

"De komende jaren gaat veel veranderen in de manier waarop we onze huizen en kantoren verwarmen", vertelt wethouder Lot van Hooijdonk in een persbericht. Zo wil de gemeente geen gasleidingen meer vervangen die aan het einde van hun levensduur zijn, mocht er een duurzaam alternatief mogelijk zijn.

Vervanging aardgas

De stad wil ook 'natuurlijke momenten' aangrijpen voor de vervanging van aardgas, bijvoorbeeld wanneer een complex wordt gerenoveerd of een cv-installatie aan vervanging toe is. Per gebied willen zij samen met samenwerkingspartners en bewoners gaan kijken naar wat de beste oplossing is.

De gemeente Utrecht loopt met het besluit over de aardgasvrije woningen vooruit op de landelijke wetgeving, waarin staat dat alle woningen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Momenteel wordt de CO2-uitstoot in de stad voor een derde veroorzaakt door het verwarmen van gebouwen met aardgas.