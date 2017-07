Universiteit Utrecht genomineerd voor Global Teaching Excellence Award

De nieuwe prijs is ingesteld door de Britse Higher Education Acadamy (HEA). Dat is een organisatie die zich in het Verenigd Koninkrijk richt op de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs. In totaal zijn 27 universiteiten uit allerlei landen genomineerd.

Rector magnificus Bert van der Zwaan: "Onderwijs staat in Utrecht hoog in het vaandel. We hebben een lange traditie van het investeren in en waarderen van goed onderwijs en docentschap. Allerlei innovaties die in Utrecht zijn ontstaan zijn inmiddels mainstream geworden. Het is fantastisch dat wij met deze nominatie ook internationaal erkend worden voor commitment voor onderwijs."

Op 4 september wordt in Londen bekend gemaakt welke universiteit de eerste Global Teaching Excellence Award heeft gewonnen.