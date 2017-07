Universiteitsmuseum anderhalf jaar dicht wegens verbouwing

Volgens woordvoerder Marieke Verhoeven van het museum is die verbouwing erg nodig. "Het huidige pand is gebouwd op 30.000 bezoekers per jaar, maar we trekken er inmiddels 75.000."

Een grondige verbouwing moet zorgen dat de vierkante meters in het gebouw beter benut gaan worden. "We blijven binnen de huidige muren van het museum, maar willen meer tentoonstellingsoppervlakte creëren", vertelt Verhoeven.

"Ook willen we het gebouw aantrekkelijker maken voor de bezoekers, zeker in drukke tijden zoals schoolvakanties. De huidige entree is te klein geworden voor de groeiende bezoekersaantallen, er is niet eens genoeg plek meer om alle jassen op te hangen."

Nieuw ontwerp

Het Universiteitsmuseum krijgt in het nieuwe ontwerp een nieuwe entree en gevel met een 'transparant karakter'. "We willen graag een doorkijk creëren op de Oude Hortus, zodat die ook vanaf de Lange Nieuwstraat te zien is."

De welstandscommissie heeft kritiek op deze nieuwe plannen. De huidige entree en gevel zijn in 1996 ontworpen door de architect Koen van Velsen. Een jaar later kreeg Van Velsen voor zijn uitbreiding van het Universiteitsmuseum de Rietveldprijs. De welstandcommissie vindt daarom dat het entreegebouw niet aangepast kan worden.

Aanpassingen

Het Universiteitsmuseum vindt de aanpassingen echter wel nodig: "Het aantal bezoekers is meer dan verdubbeld dan waar het huidige gebouw voor ontworpen is", zegt Verhoeven. "We zijn niet over een nacht ijs gegaan, en hebben vanzelfsprekend ook overleg gehad met Koen van Velsen. Hij begrijpt dat vanwege de groei het gebouw ingrijpend veranderd moet worden."