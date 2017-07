Toekomst Stadspodium Utrecht op het spel na afwijzing financieringsaanvraag

Bestuurslid Gerno Kwaks stelt dat het Stadspodium zonder een bijdrage van de gemeente moet stoppen.

"We hebben het twee jaar geprobeerd en de laatste keer heeft het ons concreet een paar duizend euro uit eigen zak gekost. Dat is natuurlijk eindig."

De organisatie deed voor de tweede keer een algemene financieringsaanvraag, maar die zou niet passen binnen de doelstellingen van de gemeente. Een specifieke bijdrage aan het Podiumgesprek over 'Wonen op de Autobaan' zou ongeschikt zijn omdat het een 'aanbodgerichte activiteit' betreft.

Raar

"Dat vonden we al een raar argument, omdat het vanuit de bewoners zelf kwam, maar de kritiek dat we eerder hadden moeten overleggen over de inhoud irriteerde zelfs." De gemeente stelde namelijk verbaasd te zijn niet eerder te hebben gehoord over de keuze van het onderwerp.

Het bestuur betreurt de beslissing van de gemeente en vindt het niet terecht. "Het lukt ons om alle kleuren en alle wijken een stem te geven over onderwerpen die hen beroeren. Met succes hebben wij de laatste twee jaar kwesties geagendeerd die onder Utrechters leven, waar zij wakker van liggen."

Basisfinanciering

"We hebben groepen Utrechters met elkaar verbonden die elkaar anders nooit hadden leren kennen”, aldus een statement op de website van het Stadspodium.

Bestuurslid Kwaks vult aan: "we hebben daarvoor basisfinanciering nodig van van verschillende sponsoren waaronder de gemeente Utrecht. Het verwondert ons dat er vanuit de gemeente wederom geen steun voor is."

Stadspodium Utrecht is afhankelijk van een aantal sponsoren, waaronder de gemeente Utrecht. "Zonder een bijdrage moeten we stoppen. We willen een klein stukje structurele financiering vanuit de gemeente. Daarvoor hebben we een nieuw gesprek gepland in september. We wachten nu maar even af. Tot nu toe was het steeds 'nee', maar we gaan weer in gesprek."