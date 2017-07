De leukste uittips in Utrecht voor ouders en kinderen

Experimenteren bij het Universiteitsmuseum

Is je zoon of dochter dol op experimenteren?Ga dan naar het Universiteitsmuseum! Trek een labjas aan en doe allerlei proefjes in het Jeugdlab. Daar doe je experimenten die te maken hebben met zien, ruiken & proeven, horen en voelen. Zin om met water en zand aan de slag te gaan? Dan is de Experiment Delta vast een succes!

Wanneer: 8 juli t/m 21 juli

Waar: Universiteitsmuseum, Utrecht

Meer info: website Universiteitsmuseum

Cirque Moustache bij Geertjes Hoeve

Dit jaar reist Cirque Moustache alweer voor de 5e keer door Nederland voor een zomertour en ze starten bij Geertjes Hoeve! Er gaan klassieke circuswagens mee op tour en de kinderen kunnen zich op voorafgaand aan de voorstelling vermaken op de Kinderkaravaan. Er zijn verschillende circusmaterialen om mee te oefenen, kermisspelen, sideshows met de meest wonderbaarlijke verschijningen, en natuurlijk kun je genieten van de traditionele popcorn en suikerspinnen.

Wanneer: 8 en 9 juli

Waar: Geertjes Hoeve, Haarzuilens

Meer info: website Cirque Moustache en website Geertjes Hoeve

Muzikaal sprookje Pinokkio bij Museum Speelklok

Ga luisteren naar het muzikale voorleessprookje van Pinokkio in Museum Speelklok. Een spannend verhaal over een houten pop die tot leven komt. De familievertelling is een bewerking van het bekende sprookje uit 1883, geschreven door de Italiaan Carlo Collodi, en neemt je mee naar een wereld vol muziek, magie en kwajongensstreken. En breng natuurlijk ook een bezoek aan het interactieve museum!

Wanneer: 8 en 9 juli om 15.00 uur

Waar: Museum Speelklok, Utrecht

Meer info: website Museum Speelklok

Springkussenfestival bij Down Under

Down Under in Nieuwegein wordt zaterdag omgetoverd tot een zomers paradijs! Naast springen, klimmen en klauteren kunnen de kids ook samen met hun ouders genieten van allerlei outdoor activiteiten tijdens een gezellig festival. Er is muziek, er zijn spelletjes te doen en de kleinsten kunnen zich vermaken in de kinderhoek.

Wanneer: zondag 9 juli

Waar: Down Under, Nieuwegein

Meer info: website Down Under

Kids Weekend: Cars 3 bij Kinepolis

Autootjes, knuffels, rugtasjes – bijna elke ouder zal thuis wel eens struikelen over iets van Cars. Voor alle kinderen die niet kunnen wachten op de nieuwste Cars-film, organiseert Kinepolis in Utrecht en Huizen op 8 en 9 juli een Kids Weekend rond Cars 3! Tijdens dit speciale weekend is er in de bioscoop van alles te doen rond de geliefde animatiefilm. Er zijn allerlei leuke activiteiten voor kinderen, zoals kleuren en knutselen. Alles in Cars-stijl natuurlijk! Ook krijgt elk kind een kleine verrassing (op=op).

Wanneer: 8 en 9 juli

Waar: Kinepolis Utrecht en Huizen

Meer info: website Kinepolis