Gemeenteraad Utrecht neemt startnotitie duurzame energie Rijnenburg aan

Initiatiefnemers Rijne Energie en Eneco ontwikkelden in samenwerking met de gemeente en belanghebbenden een aantal scenario’s voor een energiepark in Rijnenburg. Rijnenburg is een zogenaamd 'pauzelandschap' in de gemeente Utrecht langs de A12 bij De Meern. Dit houdt in dat er voorlopig niet mag worden gebouwd.

"Dit is een unieke kans om substantieel duurzame energie op te wekken in Utrecht. De urgentie om klimaatverandering tegen te gaan is hoog, dus we moeten nu in actie komen. Het past perfect in de ambitie van de stad om in 2030 klimaatneutraal te zijn", aldus GroenLinks raadslid Monique Bollen.

Duurzame energie

Vorig jaar werd de motie 'Bouwpauze Rijnenburg' aangenomen om grondeigenaren, initiatiefnemers en projectontwikkelaars te attenderen op de mogelijkheden van duurzame energie in Rijnenburg.

Op basis van stadsgesprekken heeft de gemeente een aantal randvoorwaarden voor de scenario’s vastgesteld, zoals het betrekken van omwonenden, maatregelen tegen overlast en de mogelijkheid om financieel te profiteren van de opgewekte energie.

Mening

D66-raadslid Matthijs Sienot: "We willen graag dat de mening van omwonenden zorgvuldig wordt meegenomen in het proces. Ik heb gevraagd om verschillende scenario’s met alle belanghebbenden uit te werken. Die scenario’s vormen wat ons betreft de basis van de mogelijkheden."

In de loop van 2018 toetst de gemeente deze scenario’s op de voorwaarden uit de startnotitie. Vervolgens wordt het gekozen scenario uitgewerkt tot een bestemmingsplan.

"Met deze startnotitie staan we letterlijk aan de start van een zoektocht om tot een duurzaam energielandschap te komen. Ik kan niet wachten tot we de scenario’s in de loop van 2018 ontvangen", zegt Monique Bollen.

CDA tegen

Het CDA heeft gisteravond tegen de startnotitie gestemd. De partij vindt de startnotitie met daarin de randvoorwaarden voor initiatieven in polder Rijnenburg te vaag.

"De gemeente Utrecht geeft omwonenden en initiatiefnemers bij polder Rijnenburg geen duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt bij de ontwikkeling van de polder. Hierdoor laat de gemeente de betrokkenen veel werk voor niets doen", aldus de partij.

Onduidelijkheid

"Ik denk dat die onduidelijkheid een gevolg is van de coalitiesamenstelling en de naderende verkiezingen", zegt fractievoorzitter Sander van Waveren.

"In de commissie heb ik het ook al gezegd: Groenlinks kan claimen dat er aan duurzame energie wordt gewerkt, D66 dat er een mooi proces met scenario’s en inspraak wordt gevoerd en de VVD kan zeggen dat er nog niks besloten is en dat ze niet voor zijn. In de verhoudingen in de coalitie kan ik me dat compromis ook nog voorstellen. Maar ik vind niet dat we bewoners, initiatiefnemers en grondeigenaren daarmee moeten opzadelen."