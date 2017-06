Singaporese belegger investeert ruim 25 miljoen euro in twee hotels Poortgebouw

First Sponsor Group betaalt 26,38 miljoen euro voor 11.600 m2 in het Poortgebouw. Dat meldt de Singaporese zakenkrant The Bussiness Times.

De Singaporese belegger koopt de derde tot de negende verdieping in het gebouw dat dit jaar wordt opgeleverd. First Sponsor Group wil er twee hotels gaan ontwikkelen: een Hampton by Hilton-hotel met 192 kamers en een Crown Plaza-hotel met 128 kamers. De ontwikkelaar zal Borealis Hotel Group worden.

Het Poortgebouw zal, wanneer het af is, bestaan uit 25.000 m2 winkelruimte, food & beverage en hotelvastgoed.