Overzicht: Veranderingen aan de Jaarbeurszijde bij station Utrecht Centraal

1. World Trade Center

Op de plek van het voormalige kantoorpand Leeuwesteyn opent een nieuw World Trade Center. Het WTC zal ruim 32.000 vierkante meter omvatten, verspreid over negentien verdiepingen. In de onderste vier verdiepingen van het gebouw worden voorzieningen aangeboden zoals horeca, retail en een ontmoetingscentrum.

Ook moet het WTC ruimte bieden aan zowel vaste als flexibele kantoorwerkplekken en moet het fungeren als netwerklocatie voor bedrijven, instellingen, ondernemers en publiek. Het gebouw wordt zo’n zeventig meter hoog.

2. Central Park

Central Park wordt na het Stadskantoor, het WTC en de woontoren aan de Van Sijpesteijnkade de vierde hoge toren bij Utrecht Centraal. De kantoortoren wordt negentig meter hoog en krijgt op 45 meter hoogte een transparante verdieping, een groene ruimte die het gebouw in tweeën opdeelt.

Verschillende gebruikers zullen in het pand huren, maar nog niet alle huurders zijn bekend. Ook is er nog geen startdatum voor de bouw.

3. Woontoren Sijpesteijnkade

De bouw van de hoge woontoren aan de Van Sijpesteijnkade is in maart van start gegaan. Eind volgend jaar wordt de toren met 266 appartementen en 29 verdiepingen opgeleverd.

Het monument uit 1912 op nummer 25 is integraal opgenomen in het ontwerp. De vrije sector huurappartementen in de flat variëren in woonoppervlak van 44 tot 78 vierkante meter. Op de begane grond komen commerciële voorzieningen als horeca.

4. Jaarbeursplein

Het centrale plein aan de westkant van station Utrecht Centraal is nu nog een grote bouwput, maar moet als een nieuwe ontmoetingsplek gaan dienen. Het plein zal geschikt zijn voor grote evenementen of manifestaties.

Onder het plein komt een grote garage. De ondergrondse parkeergarage biedt ruimte aan maximaal achthonderd auto’s. De bouw van de garage is eind 2015 gestart. De gemeente is initiatiefnemer en ontwikkelaar van de garage.

5. Knoopkazerne

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt de voormalige Knoopkazerne aan de Croeselaan in Utrecht tot een modern kantoor. Verschillende rijksdiensten nemen hun intrek in het gebouw dat duurzaam verbouwd wordt.

Het gebouw krijgt werkplekken, gastwerkplekken en een vergadercentrum voor ambtenaren. De transformatie is al even aan de gang. Volgend jaar moet het gebouw af zijn.

6. Amrâth: hotel en woningen

Amrâth Hotels gaat hier een hotel bouwen met zo’n 250 kamers, met daarbovenop circa 350 woningen. Het wordt een luxe viersterrenhotel. Boven het hotel komen 22 verdiepingen met zo’n 350 koop- en/of huurappartementen. Onder het gebouw komt een parkeergarage.

De plannen voor de bouw van het hotel en de appartementen dateren uit 2003. In de tussentijd veranderde het ontwerp. In de nieuwste versie is er aandacht voor duurzaamheid. Zo komen er zonnepanelen in de gevel van het gebouw. Als alles volgens planning verloopt, zijn het hotel en de woningen eind 2020 klaar.

7. Kinepolis

In maart van dit jaar is megabioscoop Kinepolis officieel geopend, nadat in december al een gedeelte van het complex openging. Met veertien zalen en 3.200 stoelen is Kinepolis Jaarbeurs de grootste bioscoop van Utrecht en een van de grootste bioscopen van Nederland.

8. Croeselaan

Naast alle gebouwen die langs de Croeselaan gebouwd of verbouwd worden, wordt de straat zelf ook heringericht. In het voorlopige ontwerp van de laan is te lezen dat fietsers en voetgangers ruim baan krijgen. In het huidige ontwerp staat een brede middenberm met eromheen twee eenrichtingswegen voor het autoverkeer.

De Croeselaan wordt een zone waar je maximaal 30 kilometer per uur mag rijden. De 'knip' in de Croeselaan ligt in het ontwerp bij de inrit van de parkeergarage voor het Beatrixgebouw. Aan de kant van de Jaarbeurs komt een comfortabel en breed tweerichtingsfietspad met rood asfalt. Dit hoofdfietspad is kruisingsvrij vanaf het Westplein tot aan de Van Zijstweg.