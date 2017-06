'Veertien aanhoudingen na ontdekking illegale sigarettenfabriek Overvecht'

Utrecht Honderden Marokkaanse Nederlanders demonstreren tegen situatie in Rifgebied Zo'n vijfhonderd Marokkaanse Nederlanders hebben zaterdag gedemonstreerd in het Moreelsepark in Utrecht om aandacht te vragen voor alle politieke gevangenen in Noord-Marokko en het onrecht wat volgens hun de bevolking in het Rif-gebied wordt aangedaan.