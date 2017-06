Fans al hele nacht voor de deur voor tickets Europese wedstrijd FC Utrecht

De kaartverkoop voor seizoenkaarthouders begint deze ochtend om 10.00 uur.

FC Utrecht speelt de eerste thuiswedstrijd van het Europese avontuur in het Mandemakers Stadion in Waalwijk. De Domstedelingen moeten uitwijken naar Brabant, omdat stadion Galgenwaard niet beschikbaar is in verband met het EK Vrouwenvoetbal.

Gouden seizoenkaarthouders konden al eerder kaarten voor de wedstrijd kopen. Dinsdag om 10.00 uur begint voor reguliere seizoenkaarthouders de verkoop.

Advies

Tickets zijn verkrijgbaar via internet en in de FC Utrecht Fanshop. Het advies van FC Utrecht is om tickets online te bestellen. Op die manier omzeil je de rij die er staat in de FC Utrecht Fanshop. Drie fans dachten er anders over en zaten de hele nacht voor de deur bij de fanshop.