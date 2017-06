Explosieve stijging aantal sluitingen drugswoningen Utrecht

In 2017 zijn er al 17 woningen gesloten. In heel 2016 waren dit er 4 en in 2015 sloot de gemeente 5 panden.

De burgemeester kan op basis van de Opiumwet besluiten om een woning voor een bepaalde tijd te sluiten als er bijvoorbeeld een wietplantage is gevonden. De gemeente laat weten dat dit inderdaad steeds vaker gebeurt. De contacten tussen gemeente en politie zijn in de loop der jaren versterkt, "waardoor ook de gezamenlijke aanpak van drugspanden steeds effectiever wordt", vertelt gemeentewoordvoerder Jennifer Felix.

Daarnaast heeft de gemeente ook steeds meer aandacht voor zogeheten ondermijnende criminaliteit. Dit is criminaliteit die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt.

Brandgevaar

"Hennepkwekerijen in woningen zijn daar een voorbeeld van. Niet alleen is er sprake van een overtreding van de Opiumwet, maar ook ontstaat er een brandgevaarlijke situatie. Daarnaast worden woningen niet gebruikt om in te wonen, terwijl de woningmarkt in Utrecht onder druk staat."

Het is niet alleen in Utrecht dat ondermijnende criminaliteit steeds harder wordt aangepakt. Zowel landelijk, regionaal als lokaal is de aandacht voor ondermijnende criminaliteit de afgelopen jaren steeds meer toegenomen.