Ex-scoutingleider krijgt twee jaar cel voor ontucht met meisjes via internet

Dat meldt AD Utrecht.

De Utrechter vroeg aan meisjes die hij via Facebook had leren kennen of ze in ruil voor concertkaartjes zichzelf wilde uitkleden voor de camera.

De meisjes, allemaal tussen de 12 en 16 jaar, werden vervolgens gechanteerd. De man zei dat hij de foto's of video's openbaar zou maken. Hij dwong de meisjes vervolgens om seksuele handelingen voor de camera te verrichten of ontucht te plegen met dieren. Op de computer van de Utrechter zijn pornografische filmpjes gevonden van twee meisjes.

Tussen 2012 en 2015 was de man welpenleider in Driebergen. Volgens justitie is er echter niks gevonden wat erop zou kunnen wijzen dat de man hier in de fout zou zijn gegaan.

De zaak kwam aan het licht doordat een meisje uit Estland aan haar moeder had verteld dat ze haar bovenkleding voor haar webcam had uitgetrokken. Dit deed ze in ruil voor concertkaartjes van Justin Bieber.