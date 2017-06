Café de Zaak grote winnaar DUIC Terrassentest 2017

De volledige top vijftig is te vinden op de website van DUIC.

Veel van de terrassen die getest zijn, zijn in de binnenstad. Toch zijn er bewust ook enkele locaties buiten de singels meegenomen in deze test. Dit om te laten zien dat Utrecht steeds meer aan het uitbreiden is, ook in terrassen.

In Utrecht lopen de terrassen bij mooi weer direct volledig vol. Ook is er voor ieder wat wils, Utrechters en bezoekers kunnen terecht op de drukke Neude met veel studenten of op een rustiger terras aan de randen van het centrum. Sommige terrassen geven een huiskamergevoel, anderen zijn wat zakelijker.

Terrassentest

De redactie van DUIC heeft de terrassentest uitvoerig besproken. Ze zijn op elk terras minimaal twee keer langsgegaan, maar ze hebben ook geput uit eigen eerdere ervaringen. Ieder terras heeft een eindcijfer gekregen, gebaseerd op vier deelcijfers.

Allereerst is er beoordeeld op hoe vriendelijk, snel en kundig de bediening was. De sfeer van een terras kreeg ook een cijfer; welke stemming heerst er op het terras? Hoe is het terras ingericht en aangekleed?

De ligging werd ook beoordeeld. Hoe is de omgeving? Waar kijk je op uit? Zit je in uitlaatgassen of juist niet? Is er veel zon? Als laatste is er gekeken naar het zitcomfort van het terras. Hoe zitten de stoeltjes? Zit je dicht op elkaar of juist niet? Dit alles resulteerde in de volgende lijst met eindcijfers:

10. Graaf Floris 8,5

(Vismarkt 13)

biermerk: Gulpener

bierprijs: 2,40 euro

bediening: 7,5

sfeer: 9,0

ligging: 9,8

zitcomfort: 7,5

Het uitzicht hier is ‘Utrecht op z’n mooist’, je zit er heerlijk. Het terras ligt aan een druk punt met veel fietsers en wandelaars, dus genoeg te bekijken. Graaf Floris is een van de oudste kroegen van Utrecht en dat zie je ook aan het bedienend personeel – dat is al langer verbonden aan Graaf Floris, wat het contact beter maakt. Nog een leuk detail: het tapbier is biologisch. Een absolute aanrader zijn de appelbollen. De bitterballen laten wel twintig minuten op zich wachten en worden geserveerd met zakjes mosterd. We zitten toch niet in een snackbar? Het zij Graaf Floris vergeven.

+ De locatie

– Het lange wachten

9. Louis Hartlooper Complex 8,5

(Tolsteegbrug 1)

biermerk: Brand

bierprijs: 2,50 euro

bediening: 9,3

sfeer: 8,5

ligging: 8,5

zitcomfort: 7,5

Om je heen kijken. Altijd om je heen kijken. Het is een gouden regel voor bedienend personeel op een terras. Het gebeurt helaas niet overal. Bij het Louis Hartlooper Complex wel. De bediening is hier attent, aardig en prettig beschaafd. Kennelijk bevalt het werken, want het verloop onder het personeel is klein. Over het algemeen komt hier wat ouder publiek. Met het zicht op het Ledig Erf is er genoeg te zien. Bij mooi weer moet je ook bij het Louis Hartlooper vechten om een plek.

+ Bediening is erg attent

– Lawaai van vrachtwagens overdag

8. De Rechtbank 8,7

(Korte Nieuwstraat 14)

biermerk: Jupiler

bierprijs: 2,60 euro

bediening: 8,5

sfeer: 9,7

ligging: 9,7

zitcomfort: 6,7

Een heerlijk groot en ruim terras, dicht bij de Domtoren. De Rechtbank in de historische binnenplaats van de voormalige rechtbank geeft een gevoel van rust. Het staat misschien bekend als een beetje oubollig, maar door de ‘afgesloten’ ruimte en prachtige bomen is het een binnenplaats waar je even kunt ontsnappen aan de stad. De bediening is vlot en vriendelijk en moet alle bestellingen door een raam aanpakken vanuit de keuken. Praktisch lijkt het niet, maar de drankjes zijn snel gearriveerd dus: soit. Grappig detail: er zijn veel referenties aan de oude rechtbank op de menukaart. Goed om te zien dat historie niet wordt vergeten.

+ Rustpunt vlakbij de Dom

– De stoeltjes zitten niet al te lekker

7. Stan & Co 8,8

(Ganzenmarkt 16A)

biermerk: Jupiler

bierprijs: 2,60 euro

bediening: 9,0

sfeer: 8,5

ligging: 9,0

zitcomfort: 8,7

Stan & Co scoort hoog dit jaar. Het terras aan de zonnige Ganzenmarkt is vergeleken met de grote zaak zelf wat klein. Maar als je eenmaal zit, is het er wél gezellig. Er is ook een lekkere drankkaart (tip: probeer de huisgemaakte ijsthee). De bediening was deze keer gewoonweg top. Het laten vallen van een biertje was geen probleem; we kregen direct een nieuwe. Ook fijn: er is terrasverwarming aanwezig, zodat je ook op de wat koudere avonden nog lekker lang door kunt borrelen.

+ Weinig plek

– Terrasverwarming

6. Café Tilt 9,0

(Lange Jufferstraat 62)

biermerk: Jupiler

bierprijs: 2,60 euro

bediening: 7,5

sfeer: 9,8

ligging: 8,8

zitcomfort: 9,5

Bij Tilt komen we al jaren met plezier. In de winter kun je lekker zitten, overdekt, met terrasverwarming op verwarmde bankjes. En in de zomer is het natuurlijk ook leuk. De reden dat dit terras toch niet bij de beste van de stad hoort, komt vooral de bediening. Die is jammer genoeg net iets te vaak iets te nonchalant. Mocht dat je niet uitmaken, dan is dit een goede plek om het hele jaar door te zitten.

+ Altijd lekker zitten

– Lichtelijk nonchalante bediening

5. Buurten in de Fabriek 9,2

(Kanaalweg 91)

biermerk: Amstel

bierprijs: 2,70 euro

bediening: 8,7

sfeer: 9,5

ligging: 9,8

zitcomfort: 8,7

Veel yuppen met jonge kinderen weten het terras al goed te vinden, maar ook voor andere Utrechters is dit een absolute aanrader. De omgeving van het terras is prachtig groen en door de heg mooi afgesloten van de rest van de omgeving. Je kijkt uit op de Muntkade en daarnaast is het een mooi plekje om te kijken naar het langsfietsende publiek. Heerlijk in de zon op het grote terras van een volledig gerenoveerde fabriek; als je dan toch in West bent, breng dan een bezoek aan dit pareltje.

+ Groot terras met veel plek

– Het publiek kan diverser

4. Eetcafé De Poort 9,2

(Tolsteegbarriere 2)

biermerk: Heineken

bierprijs: 2,60 euro

bediening: 8,5

sfeer: 9,3

ligging: 9,8

zitcomfort: 9,2

“Hejje nog een Chouffie voor mij?” Onze buurvrouw heeft er zin in om kwart voor twaalf ’s ochtends op het terras van De Poort. Het doet ons zelfs overwegen om ook zo’n Belgisch speciaalbiertje te nemen, maar we houden ons in. Het uitzicht, de sfeer en de ligging: ze zijn allemaal perfect. We houden het tijdens ons bezoek bij een koffie, cappuccino, een clubsandwich en een bol met kip, guacamole en gesmolten kaas. De koffie valt een beetje tegen. Hadden we toch voor een La Chouffe moeten gaan.

+ Het uitzicht

– De koffie

3. Hofman 9,3

(Janskerkhof 17A)

biermerk: Kornuit

bierprijs: 2,50 euro

bediening: 8,8

sfeer: 9,7

ligging: 9,7

zitcomfort: 8,8

Het groene Janskerkhof is een van de mooiste plekken in Utrecht en laat daar nou net een heel fijn terras aan liggen. Misschien ligt het voor de gemiddelde terrasganger in Utrecht wat uit de richting, maar dat kan ook een pluspunt zijn voor de mensen die de drukte van de Oudegracht en de Neude willen ontvluchten. Er is zowel zon als schaduw op het fijne terras en de bediening is snel en vriendelijk. Op zaterdag ruik je de bloemenmarkt op het terras, ook de andere dagen is er genoeg te zien. Iedere donderdagavond organiseert Hofman een terrasconcert – helemaal gratis. Bovendien sluit het café zich ook graag aan bij andere festiviteiten die er op het plein worden georganiseerd. Hoewel het daar soms erg druk kan zijn, merk je dat niet op het terras – bij Hofman blijft het relaxt.

+ Gratis terrasconcerten

– De borrelkaart is redelijk standaard

2. Orloff 9,4

(Donkere Gaard 6-8 A)

biermerk: Jupiler

bierprijs: 2,50 euro

bediening: 9,5

sfeer: 9,5

ligging: 10

zitcomfort: 8,5

De nummer 1 van vorig jaar kan nog steeds weinig verkeerd doen. Het wordt elders in deze test ook al vermeld, het Wed is en blijft een superieure plek. Zo denken onze buren, twee keurige dames uit Breukelen, er ook over. “Naar de voorbijgangers kijken en commentaar geven, heerlijk!” We konden nog net een tafel met twee stoelen bemachtigen. Het publiek is divers, de bediening vriendelijk – al liep er een jongen rond die iets te bijdehand deed. We zitten op een terras en niet in het theater. Het beviel ons verder prima. Maar het zijn details die de eerste plek bepalen. Dat onze bestelling voor de bitterballen niet was doorgekomen, kost punten.

+ De gezelligste plek van Utrecht

– Soms zit je wat dicht op elkaar

1. Café de Zaak 9,5

(Korte Minrebroederstraat 9)

biermerk: Jupiler

bierprijs: 2,60 euro

bediening: 9,5

sfeer: 10

ligging: 9,5

zitcomfort: 8,8

Een prachtig terras aan een sfeervol plein! Geen uitlaatgassen die je tegemoet komen, wel lekker veel te bekijken. Een relaxte sfeer en iedereen voelt zich welkom, van jong tot oud. Het terras is doordeweeks al vanaf 08.00 uur ’s ochtends geopend voor een kopje koffie, tot ’s avonds laat voor een speciaalbiertje. De bediening is vriendelijk en vlot. Zoals het hoort. De serveerster verscheen gelijk weer toen het bier op was – en dit terwijl het terras vol zat. Ook mag je er je eigen eten meenemen, dus geen verplichte bitterballen op het terras. Tot slot is het erg lang genieten van de zon.

+ Sfeervolle locatie met veel zon

– Soms is het vechten om een vrij stoeltje

DUIC snapt dat een favoriet terras voor iedereen aan andere voorwaarden kan voldoen en dat het uit momentopnames bestaat. In ieder geval is de redactie uiterst goed gestemd over de terrassen in de stad.