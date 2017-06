3.500 kunstwerken beschadigd door brand Kunstuitleen Utrecht

Dat laat Martine Angelier van de Kunstuitleen weten aan het AD Utrechts Nieuwsblad.

Op 14 juni brak er brand uit bij het pand van de uitleen aan de St. Jacobsstraat. Door de brand is er veel rook-, water-, roet- en geurschade. Waarschijnlijk moet de hele benedenverdieping opnieuw worden opgebouwd.

Angelier: "Ze halen nu 3.500 werken uit het pand. Die zijn allemaal licht of zwaar beschadigd. Gelukkig zijn er ook nog 2.500 werken bij de klanten die niet beschadigd zijn." Het is volgens Angelier nog te vroeg om te kunnen vaststellen hoeveel werken er helemaal verloren zijn gegaan.

Brandstichting

Op 14 juni kreeg de brandweer om 05.00 uur een melding van een brand aan de St. Jacobsstraat. Het bleek te gaan om de Kunstuitleen. De brandweer moest die ochtend meerdere malen in actie komen want er brandden ook twee motoren uit in de stad.

De politie vermoedt in alle gevallen brandstichting en onderzoekt of er een verband is tussen de branden.