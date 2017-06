Inhoudelijke zitting verdachte verbergen lichaam Utrecht uitgesteld

V. kwam niet opdagen, waardoor de inhoudelijke behandeling maandag geen doorgang kon vinden.

Volgens advocaat Sanne Schuurman heeft zijn cliënt geen vaste woon- of verblijfplaats en was hij daardoor niet op de hoogte van de zitting. De inhoudelijk behandeling van de zaak staat nu gepland voor 10 oktober.

Van der V. zou hebben geholpen met het verstoppen van het lichaam van 'Rooie Willem', de glazenwasser uit Maarssen die in november 2015 werd doodgeslagen door John R. Het Openbaar Ministerie denkt dat Van der V. hielp bij het verstoppen van het lichaam in een houten kist.

Kist

R. en Van der V. zouden de kist vervolgens samen in de auto van R. hebben getild. Drie dagen later meldde R. zich met het lichaam in zijn auto op het politiebureau in Maarssen.

Van der V. werd enkele weken later gearresteerd voor betrokkenheid bij de zaak. In de rechtszaal verklaarde R. vorig jaar dat hij hulp kreeg bij het verplaatsen van de kist naar de auto, maar niet bij het verstoppen van het lichaam in de kist.

Doodslag

John R. werd in juli 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. De rechtbank achtte niet bewezen dat er sprake is van moord en spreekt daarom van doodslag.

Volgens de rechter doodde R. Rooie Willem met opzet, maar gaat het om doodslag omdat hij vooraf niet van plan was om het slachtoffer te doden.