NCOI neemt Instituut Blankestijn in Utrecht over

Rector Frans van Heijningen van Blankestijn en NCOI bevestigen de overname tegenover Quote.

Vorige week werd bekend dat op de school fraude werd gepleegd door een docent economie. De fraude is afgedaan als een incident. Desalniettemin rommelde het volgens Quote vaker binnen de school.

Zo zou Blankestijn drie jaar geleden al op de rand van de afgrond hebben gestaan vanwege financiële problemen. Toentertijd zouden ouders van leerlingen hebben bijgesprongen door aandelen van de school te kopen.

NCOI heeft het volgende over de zaak tegen Quote gezegd: "NCOI Groep heeft onlangs Instituut Blankestijn overgenomen, omdat dit past in de groeistrategie van NCOI Groep. Instituut Blankestijn is een grote naam in particulier onderwijs en dat is de reden van de overname. Het instituut zal zelfstandig blijven opereren binnen de groep."