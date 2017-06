SingelSwim Utrecht haalt geld op voor spierziekte FSHD

Nog voordat iemand het water in is gedoken stond de teller van het goede doel al op ruim €100.000,-. Het streven van de organisatie is om uiteindelijk €150.000,- op te halen.

De deelnemers hebben vanmiddag 1,2 of 2 kilometer door de historische singel van Utrecht gezwommen. De deelnemers van de korte ronde sprongen bij Park Lepelenburg in het water, en de andere groep vertrok vanaf de Wittevrouwensingel ter hoogte van het Wolvenplein. Beiden finishten weer bij Park Lepelenburg.

FSHD

FSHD (facio scapulohumerale dystrofie) is een zeldzame, erfelijke vorm van spierdystrofie die veroorzaakt wordt door een genetische afwijking. Het is een van de meest voorkomende erfelijke spierziekten ter wereld. In Nederland lijden ongeveer 2.000 mensen aan FSHD.