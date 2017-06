Meer dan 15.000 bezoekers tijdens eerste Canal Pride in Utrecht

Het AD schrijft dat meer dan 25 boten hebben meevaren in de stoet en dat niet alleen belangenvertegenwoordigers van de lhbt-gemeenschap mee hebben varen, maar ook mensen uit horeca en politiek.

De botentocht begon bij het Ledig Erf en eindigde bij de Weerdsluis. Bezoekers moesten volgens de organisatie rekening houden met grote drukte.

In het kader van de Utrechtse Canal Pride werd ook voor het eerst het lied I am what I am van zangeres Shary-An Nivillac vertolkt. Dat lied is dit jaar verkozen tot Amsterdam Pride Anthem. De Amsterdamse Gay Pride vindt later dit jaar plaats, van 29 juli tot en met 6 augustus.